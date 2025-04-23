再否決蔣萬安 朱立倫：絕大多數國民黨立委都不贊成倒閣「自傷」

國民黨主席朱立倫23日主持中常會。（記者張嘉明攝）

2025/04/23 14:49

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長蔣萬安日前拋出倒閣主張，國民黨主席朱立倫今日主持中常會時發表談話指出，倒閣一直都是國民黨的選項，也從未排除，從今年初到現在都一直有在討論，但到目前為止，他調查黨內立委意見，絕大部分的人都不贊成以倒閣方式「自傷」，而且無法傷到賴清德總統，這是目前立委們的共同意見。

朱立倫還說，大家不要忘了，人民要倒的人是獨裁者賴清德，而不是倒賴清德的「稻草人」，因為倒閣對象可以叫卓榮泰、「王榮泰」、「張榮泰」、「李榮泰」，而且過程中民進黨可以製造在野黨的藍、白對立，分裂國民黨，他呼籲所有在野力量一定要團結在一起。

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朱立倫表示，昨日他與民眾黨主席黃國昌見面，雙方就經濟、民主、司法等層面討論，並達成未來一定會團結一致，為台灣百姓努力，他並再次強調，任何民主手段都會被列為國民黨的選項，但要有策略、方法，最重要的是團結所有的力量，如果此時還有在為個人私利與小恩小怨計較的人，絕對不會是孫中山信徒與國民黨的支持者，全黨要團結為台灣民主打拼，為中華民國努力，絕對不能讓獨裁者消滅台灣民主，要把台灣民主找回來、救回來。

朱立倫指出，台灣已經變成最危險的地方，原本團結的台灣，變成分裂的台灣，和諧的社會變成對立衝突，民主的台灣轉化為獨裁台灣，而公正的司法變成執政者的東廠，現在就是台灣最危險、最悲哀的時刻。

他說，去年520出現了一位獨裁者賴清德，不願意與在野黨溝通，而是不斷的鬥、鬥、鬥，要鬥垮、鬥臭在野黨，讓台灣變成一言堂，賴清德用個人意識型態，凡是反對者都是敵人，所有不同意見的人都要被清除，因此不僅動用司法、媒體，還有一些綠衛兵幫忙，要鬥垮不同意見的人，就連前總統陳水扁都已經看不下去，但陳水扁提出忠告後，一樣被出征，這是台灣民主的悲哀，也是最危險的時刻。

朱立倫表示，當全世界都在拼經濟、拚關稅貿易戰時，只有民進黨在內部找敵人，想清除在野黨，大家今天如果不站出來，明天就被清除，他呼籲全民26日下午上凱道，一起用人民的聲音讓獨裁者反省檢討，賴清德就職才不到1年，人民就已經要上凱道，這才是人民真正的心聲。

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