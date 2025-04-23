林岱樺胞弟3人涉3205萬政治獻金 再延押2個月

民進黨立法委員林岱樺胞林岱融遭雄檢延押2月。（資料照）

2025/04/23 15:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金等案，高雄地檢署今年2月聲押其胞弟林岱融、弟媳王瓊翎和黃姓女會計獲准，眼見聲押期滿，雄檢前天（21日）聲請延押林岱融3人，高雄地方法院今裁准，林岱融3人再延押2月，至於林的操盤手通法寺住持釋煌智延押部份仍由法院審理中。

高雄檢調偵辦林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，她的胞弟、弟媳和操盤手通法寺住持釋煌智今年2月都被雄檢聲押獲准，檢調本月11日再發起第三波搜索行動，林的林園區服務處主任周忠信和大寮區服務處主任林弘文及孟、陳、連姓3位助理複訊後聲押，但法官裁定周忠信和連姓助理2人羈押禁見，林弘文和2名助理各10萬和5萬元交保。

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據悉，周忠信詐領118萬元助理費，還從他擔任理事長的了凡服務協會，轉帳100萬元至釋煌智名下帳戶；連姓助理被查出提供帳戶，讓林岱樺私下收取政治獻金，涉侵占獻金共944萬餘元，而孟姓助理曾在林岱融會計事務所任職，被檢調發現他製作內帳，將政治獻金存入非政治獻金專戶共2261萬元，總計全案不法金額至少3205萬元。

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