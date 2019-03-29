〈南部〉台南飛雁新村解套 遠雄終止契約

2019-03-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕遠雄建設公司得標原飛雁新村土地將蓋高樓大廈，引發老樹與大湖文化遺址保留爭議而「卡關」，經市府與遠雄五年來協調，終於簽訂終止契約協議，國防部與市府分別返還價購金、履約保證金等五億餘元，二個月內完成還款程序，而飛雁新村終於解套，也立下南市第一個有爭議的都更案，透過公民審議及文資審議方式「擋」下的案例。

爭議都更案被擋下 將還款5億餘元

都發局表示，大家有共識合議解約，今年三月中旬簽訂終止契約協議，遠雄釋出善意不計利息，但要歸還遠雄已繳價款，其中包括國防部的土地價款四億一八○○萬元，市府部分則有歷史建築修復三千五百萬元、專管費六百萬元、履約保證金四二六二萬元，共計五億餘元，二個月內完成還款程序，至於遠雄提出九千萬元規劃設計費的損失，雙方有共識，遠雄另提出法律途徑解決。

9000萬規劃設計費 遠雄法律途徑解決

飛雁新村基地鄰近永康區奇美醫院，總面積約三．五二公頃，原為國防部所有土地，二○一○年國防部委託台南市政府進行公辦都市更新，二○一三年由遠雄建設公司以廿億九千萬元得標，計畫興建大樓，也是台南市升格直轄市後第一個公辦都更案，但屬國防部所有，納入眷村改建基金土地。

可是飛雁新村開發計畫興建大樓，引發該地大湖文化遺址與老樹保護爭議，在地文史團體發起搶救，前市長賴清德順從民意勘查後要求停建，並進行文資調查，審議結果擴大該處歷史建築「傳原通訊所」的登錄範圍，將油槽及其控制室一併納入，市府也舉行公民決策城鄉論壇首例，南市都委會對於遠雄開發計畫亦未審查通過，全案陷入膠著，遠雄向國防部、台南市政府提出賠償，經多年協商終於化解爭議。

地方盼規劃文化公園 市府：再協調

由於現地歷史建築及老樹蒼蒼，又是大湖文化遺址所在，地方期待朝文化公園規劃。都發局表示，由於土地屬國防部所有，未來能不能移撥給市府管理及如何規劃運用，尚待與國防部協調。

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