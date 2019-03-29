〈中部〉嘉縣地瓜外銷 契作200公頃簽約

2019-03-29

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府拚農產外銷再下一城，昨天由縣長翁章梁、金色大地總經理呂政璋、東石雜糧生產合作社理事主席余兆豐完成簽約，將與嘉義縣農友年契作兩百公頃地瓜，由金色大地等通路商行銷至中國，翁章梁並與頂新集團前董事長魏應充共同封櫃啟航。

翁章梁與頂新旗下通路簽約

嘉義縣是國內重要地瓜產地，種植面積約兩百五十五公頃，年產量五千三百多公噸，這次與頂新集團旗下金色大地、真臻鮮、德克士及中國全家簽約契作兩百公頃，估計年供應量達五千公噸，目前已在新港鄉契作二十公頃。

負責尋找契作農友余兆豐說，契作農民由頂新集團提供安全種苗，並依用藥施肥安全作業規範栽種管理，收購價保證高於產地價，採從產地到門市一條龍產銷模式。

魏應充說，契作地瓜創造農民、政府、農業、企業、消費者五贏，且農民有穩定收入，就可吸引青年返鄉。

翁章梁強調，契作可創造一條穩定通路，而穩定的生產和通路是台灣未來農業要走的路，需要大家一起打拚；此次契作可照顧七百戶農戶，呼籲地瓜農務必顧好品質，縣府將持續輔導協助農友拓展外銷，為嘉義縣農產品爭取更多海外訂單。

呂政璋說，台灣優質地瓜受中國消費者喜愛，每顆重一百八十至兩百公克烤熟地瓜可賣九．九元人民幣，還供不應求，契作農民只要種出安全地瓜，收入就有保障。

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