〈南部〉安平燈塔111年 3.30雙塔鐵馬慶生

2019-03-28

〔記者劉婉君／台南報導〕慶祝安平燈塔一一一年，安平居民發起半日「雙塔」活動，號召民眾於卅日下午，騎自行車從自家水塔下出發，於當天下午五時抵達觀夕平台旁的安平燈塔，一起為安平燈塔慶生。

發起人之一的陳義添表示，安平燈塔原設在安平古堡上方，為白色圓形磚造燈塔，因安平港變遷而變動，目前位置則在安平觀夕平台旁，迎接安平古堡（熱蘭遮城）奠基四百年，安平人從去年開始舉辦一系列慶生活動，卅日的「雙塔」活動，則是今年的第一場。

從自家騎至安平燈塔

活動原擬以早期台江地區的兩座燈塔︱七股國聖燈塔及安平燈塔做連結，但考量多數人的體力與安全，改為家家都有的水塔與安平燈塔，象徵守護水資源與海洋。民眾只要計算好從自家出發到安平燈塔的時間，於卅日下午五時抵達活動會場即可，前九十九名可獲得徽章，意指「愛你九九」。

現場有文史解說與導覽

陳義添表示，安平燈塔一直默默的照引船隻安全，看守燈塔的人員也是不為人知的幕後英雄，希望大家可以共同到場合唱生日快樂歌，現場還有安平燈塔、安平港、觀夕平台公共藝術的文史解說與導覽，並設有拍照區，告訴民眾與安平燈塔合照的最佳角度，讓人人都可以當網紅，現場也會以霓虹燈排出一一一字樣，藉由空拍讓參與者可以和安平燈塔留下珍貴的回憶。

而觀夕平台也是著名欣賞夕陽的景點，活動期間正好遇上日落時間，民眾也可以前往欣賞安平夕照，或到沙灘上散步。

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