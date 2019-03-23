〈北部〉花蓮客運無障礙 每條路線日班次增至8班

2019-03-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮客運目前共有一百廿輛車投入廿三條路線，來回花蓮、台中及台東三縣，針對身障者乘客，二○一五年迄今已陸續添購十七輛無障礙車輛，但因每條路線每天僅二至四班車屬無障礙車種，為便利更多身障者出遊，今年除將添購新車，還要提高車次至八班，符合更多輪椅族需求。

花蓮客運自四年前獲交通部經費挹注，陸續添購原裝無障礙車輛，目前總計十七輛車，包括十輛大型低底盤巴士，可提供一名輪椅族搭乘、七輛升降式中型巴士，能容納二名輪椅族，每班車均配有合格訓練司機，服務身障者乘車。

花蓮客運今年針對身障者乘客，預計將每條路線每天二至四班的無障礙公車，提高至四至八班，鼓勵輪椅族外出，其中派車輛不到四班次的路線，還將開放預約，可為身障者獨立發車。

花蓮客運經理李文山說，截至目前已投入逾五千萬元添購無障礙車輛，提供輪椅族更適切服務，搭乘率也從原本的近一成，成長至二成，由於廿三條路線中，還有四條路線並無配置專屬車輛，今年將朝全路線配置，並達每路線、每天最多八班無障礙車次的目標邁進。

花蓮縣脊髓損傷福利協進會及畢士大教養院生今受邀搭乘。脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠說，無障礙巴士提供輪椅族出遊機會，出門不用再擔心會麻煩家人或親友，尤其客運路線廣泛，未來將考慮和輪椅族朋友相約搭車至更多遊憩據點。

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