〈北部〉苑裡站前機車違停 開出12張罰單

2019-03-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台鐵苗栗縣苑裡站因為站前屢屢發生機車、腳踏車違停，佔用火車站前出入口以及無障礙通道等狀況，造成不少旅客不便，引發民怨。苗栗縣警局通霄警分局接獲陳情，嚴加掃蕩，近日開始加強取締，已開出十二張機車罰單、二十張腳踏車勸導單。

單車勸導單20張

通霄警分局指出，由於車輛違停，不只影響旅客進出，也影響車站門面形象，經查後發現違停以腳踏車與機車為主，警方遂針對違停機車拍照後逕行舉發開出罰單，無牌照的腳踏車則逐一黏貼勸導單，若腳踏車主不改善則移置車輛保管。目前機車已經開出十二張罰單，腳踏車也開出二十件勸導單。

汽機車最高罰1200

至於台鐵苑裡站旁、由苑裡鎮公所向台鐵租用的機車停車場，因為發生機車亂停占用無障礙通道事件，通霄警方表示，雖然因停車場不屬於道路無法開單舉發，將委請鎮公所加強管理並宣導民眾遵守停車管理規定。

警方強調，汽機車違停可依道路交通管理處罰條例處六百元以上、一千兩百元以下罰鍰，而自行車違停可處三百元以上、六百元以下罰鍰，呼籲車主不要貪圖一時之便任意違停。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/