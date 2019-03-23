〈北部〉12墊付案未過 竹市憂補助款不保

2019-03-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會臨時會昨天審查市府提送的卅二項墊付案，總金額五點五億元，經黨團協商，最後將教育類、社福類及中央全額補助類提案包裹通過二十案，其餘有十案保留、一案退回、一案辦追加減預算，金額共一點二六億元。

多具急迫性公共工程且攸關民生

對於議會審議結果，市府主計處表示，過去少見被保留或退回這麼多提案，這些案子幾乎都是中央有補助的公共工程，具急迫性且攸關民生，如未能依時限完成預算墊付作業、部分工程無法在時限內順利完成發包，補助款恐被中央收回，爾後將不予補助。市府財政不寬裕，需以自有財源編入預算執行，非市民之福。將持續與議會溝通，確保各項建設推動無虞。

國民黨團︰避免市庫透支而決議

國民黨新竹市議會黨團書記長張祖琰認為，市府提出的墊付案多達卅二案，過去有太多墊付案未轉正，避免市庫被透支才會決議保留，希望市府警惕，被保留的案子也資料不完整，請市府提供完整資料後，留待下次臨時會審議。

市府主計處表示，被保留或退回的墊付案包括天空纜線地下化及交通號誌整併工程、前瞻基礎建設區域排水整體改善計畫工程、改善公廁提升優質公廁工程、文化局地方文化升級改善等。

民進黨團︰相信市民自有公斷

民進黨新竹市議會黨團總召李妍慧表示遺憾，認為天空纜線地下化及區域排水和公廁改善，都攸關市民需求及市容環境美化，但民進黨在議會是少數，只能接受此結果，相信市民透過直播了解審議過程，自有公斷。

新竹市議會這次臨時會審查多達一百三十四項提案，其中市府提案四十一案（含卅二項墊付案），議員提案部份，因新科議員提案踴躍，數量比過去激增，多達九十三案。

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