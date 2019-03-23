〈北部〉追減竹市議員建議款預算 國民黨提案通過

2019-03-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議員建議款議題昨天持續在議會發燒，有議員認為建議款只是建議，但建議事項還要經市府及首長同意，審查標準何在？經大會提案討論後決議請市府辦理議員建議款預算追減，做為支應墊付款歸墊轉正的財源。

認為沒道理 市府︰收到公文後參酌

市府表示，依法議會不能參與預算的執行，對市議會的決議，會在收到公文後參酌，但今年度的預算早在去年編列並經議會通過，公共工程也都還在執行階段，怎能追減？ 年度經費才開始執行，沒理由辦理追減。

議員建議事項 藍營議員︰被污名化

國民黨議員陳啟源、張祖琰、李國璋、黃美慧、陳慶齡、羅文熾等人，認為議員建議事項（議員建議款）被污名化 ，要求市府提供處理的標準作業流程及審核標準，但市府官員都說是「視情況而定」，其實是以首長的好惡做標準。

國民黨團要求市府提供去年及今年的議員建議事項及款項詳細支用情形送交議會，清楚交代並請市府將今年編列的議員建議事項預算予以追減。

審查機制不明確 時力籲市府辦追減

時代力量黨團副總召林彥甫說，議員建議款長期被視為議員用以綁樁的小金庫，市府每年定額編列預算供議員建議支用，引發爭議，許多社團、學校須靠個別議員申請，相當不合理，因此時力黨團提出「議員建議款落日」，樂見議會通過這項決議。

林彥甫說，市府雖主張支用都經過內部審查，但審查機制不明確，形同虛設，呼籲市府如實辦理追減。但針對緊急小型工程、社團補助經費則建議保留，並應訂各學校、社團、一般市民提案申請經費的辦法，落實公開透明的補助機制。

市府表示，今年度的預算早在去年編列並經議會通過，原本就會執行市民所需的水溝通、道路平、路燈亮等公共工程，也會針對學校設備、球場、校舍等需求編列經費改善、補助社團或身障團體。

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