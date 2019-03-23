〈北部〉《桃園》公部門增身障職缺 即起報名

2019-03-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了鼓勵身心障礙者出外工作、培養職場能力，今年度市府勞動局原本提供八十五個公部門職缺，因各公部門的身障者職缺需求增加，將職缺增至一二六個，即日起開放報名登記，勞動局表示，此為短期工作，工作期間從五月一日至十月卅一日，時薪一五○元，每日上班八小時、每月上班廿二天。

府前廣場 今有身障徵才活動

勞動局另於今天上午十點，在市府前廣場舉辦「職業重建．FUN心未來」活動，現場設有市府庇護商店、美好庇護工場、伊甸烘焙咖啡屋等庇護工場產品行銷攤位，並邀請大潤發、台灣美光記憶體等廠商，到場舉辦身障者徵才活動，釋出逾二百個名額，現場也提供今年十二個職訓班別、一百九十個職訓名額招生資訊，有興趣的民眾可把握機會報名。

勞動局身障就業科長洪俊揚指出，市府自二○○九年起推動「身心障礙者就業計畫」，協助身障者出任公部門短期職缺，近三年已順利幫助三二五名身障者就業，而據勞動局統計，二○一六年釋出一二○個名額、吸引三二一人報名，二○一七年釋出一○五個名額、有三二七人報名，去年提供一百個名額、有二八九人報名，報名相當踴躍。

市府短期工作 5月起做半年

洪俊揚說，短期工作地點主要分布在市府各局處、機關及學校，負責協助環境維護、文書作業及行政庶務等工作，凡是設籍桃園市且持有身心障礙證明或手冊的待業民眾都可報名。

有意願的民眾可攜帶身分證影本、有效期限內的身心障礙證明或手冊影本、一個月內的勞保投保明細表等資料，於今天上午十點至下午二點至市府府前廣場，或是三月廿五日至四月三日，於上班日的上午九點至中午十二點及下午一點半至下午四點半，至勞動局四樓勞工關懷中心報名登記，詳情可至勞動局官網查詢。

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