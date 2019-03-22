〈北部〉礦場爭議 花蓮山石年航拍圖記錄

2019-03-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「我小時候印象最深刻的是，有一天礦場在炸山，突然有大石頭滾下來把鄰居家廚房砸破一個大洞」！五十歲的秀林鄉富世村居民白誠實，童年住在亞泥礦場下的「阿唷部落」。他說，早期曾有住戶三十多戶，但因害怕每天震耳欲聾的爆炸、碎石聲紛紛搬走，現在只剩一戶。包括白誠實等關心環境議題的一群人，今起在松園別館展出「花蓮山石年—環境映像文件展」，希望喚醒花蓮民眾對周遭環境的覺察「要掀起寧靜的戰役」。

白誠實一家搬離富世村阿唷部落往山下搬，目前仍住在富世村，最近十多年的反亞泥運動他無役不與，目前是秀林鄉反亞泥自救會副會長。在台鐵上班的他，有感於原住民傳統文化的消失、部落面對環境議題時的無力反抗，白誠實去年還考上東華大學族群關係研究所攻讀碩士。

他說，這次參展特別向林務局農林航空測量所，申請十五張的航測空拍圖，呈現從一九七四年到二○一八年，秀林鄉富世村後方整座山從翠綠蒼蒼到扭曲裸露的狀況，他說，從空拍圖可見，礦場被南北兩邊各一條的土石流潛勢溪流「夾擊」，都讓族人無時無刻都害怕「不知道哪一天有土石流」，因為礦場，族人再也不能回自己的家，因為環境破壞就永遠「回不去了」。

「花蓮山石年—環境映像文件展」展品除了白誠實從林務局調到的珍貴航拍圖之外，還包括藝術家劉曉蕙、陳正罡的手繪地圖「花蓮山海經」，把花蓮三十多年來包括中華紙漿、亞泥、火力電廠轉化成猙獰妖怪，在花蓮的自然環境搗亂。

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