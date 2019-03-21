〈北部〉花開6成 中央大學400米木棉道驚艷

2019-03-21

〔記者李容萍／中壢報導〕「紅紅的花開滿了木棉道…」中央大學正門前的中大路全長約四百公尺，兩側遍植木棉樹約一百五十棵，相當壯觀，有北台灣最美的木棉道美譽，木棉樹形具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，近日木棉花已開了六成，下週將盛開，放眼望去一大片橙紅，讓人讚嘆、驚艷。

150棵木棉 下週將盛開

中大路雙向共有四個車道，筆直的大道連接山崗上的中央大學正門，兩側豪華別墅一棟接一棟，校方在校門前廣種木棉，高大的木棉也襯托出大學的門面氣勢。

中大總務處指出，中大校園到處可見花的蹤跡，二月有來自日本的河津櫻、大寒櫻和大漁櫻等盛開揭開新年序曲，三月起環校道路的杜鵑接著開花，國鼎館前的田代氏石斑木與炮竹紅，百花川旁的巴西鳶尾等也來爭奇鬥艷，整個校園百花盛開、春意盎然，假日更成了熱門景點，吸引許多遊客專程踏青、美拍拜訪春天。

總務處表示，中大校園內植栽多樣，樹木及灌木類開花種類達六十多種，為了妥善照顧花木，事務組還特地招募志工養護。另為喚起民眾對樹木的重視與愛護，校方從二○○七年起推出「樹木認養」，至目前已有四百多棵樹木被認養，每年植樹節前夕都號召「樹木爹娘回娘家」探望，成效不錯。

中大將於五月廿五日配合校慶舉辦戶外音樂會，同時舉辦「野餐創意競賽」和「創意市集」活動，有興趣民眾可留意學校官網的報名訊息。

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