〈北部〉《桃園使用人次破2千萬》用YouBike通勤 他年騎2489次奪冠

2019-03-20

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市自二○一六年二月推出公共自行車（YouBike），三月五日上午七點廿八分突破二千萬使用人次，市府交通局與微笑單車公司昨在中壢銀河廣場舉辦慶祝活動，甫於今年二月一日註冊的張芷郡，成了第二千萬人次的幸運兒，獲贈平板電腦。

交通局也頒獎給去年使用次數最高的前三名，將YouBike當做通勤工具的邱彥菖，年騎二四八九次、日平均六．八次奪冠；原敬修、原敬庭兄弟各以年騎二三九六次、二三三○次包辦二、三名。

第2千萬人次幸運女 才註冊騎24次

張芷郡從註冊YouBike後只騎乘廿四次，幸運成為第二千萬的使用者，獲得一台iPad mini平板電腦與獎狀，她說，自己騎乘通勤的路線固定而且每次都只騎一公里；去年使用率冠軍的邱彥菖獲得二千元儲值金，原敬修、原敬庭各獲一千五百元及一千元儲值金。

半小時免費 他上下班借還六、七次

從事物流業的邱彥菖說，過去一年他都用YouBike當上班的交通工具，並掌握半小時內免費的優惠，還車後十五分鐘內不能再用同一張卡借車的規定，每天一早先騎約廿五分鐘就還車，吃了早餐後再騎車，中途再靠著走路打發間隔時間，到下一站繼續租車，每天上下班就會騎上六、七次，就算休假也會騎車外出；他說，去年他只繳過一百多元的租借費，原因是還車時遇到租賃站正在維修及二個租賃站距離太遠才被扣款。

原姓兄弟檔平均日騎六．六及六．四次，哥哥把騎車當運動、休閒和身心紓壓的代步工具，還以此玩遍桃園各地的景點，且數次參加YouBike抽獎都幸運中獎；弟弟騎車多半為通勤。兄弟倆也都充分利用半小時免費優惠，假日出門、輕旅遊都儘量騎YouBike，一年下來省下可觀的「車資」。

即日起一個月 租借10次可以抽好禮

交通局長劉慶豐表示，為歡慶YouBike使用人次突破二千萬大關，即起至四月廿一日舉辦騎車抽好禮活動，租借十次就有一次抽獎機會，首獎二名將可獲得PS4 Pro 2TB主機，另有YouBike多功能後背包、威秀影城電影票及儲值金二百元等獎項。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/