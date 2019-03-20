〈北部〉YouBike全國冠軍租賃站 中壢火車站蟬聯

2019-03-20

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市公共自行車（YouBike）目前建置二八四站，提供七一○○輛車，預計年底要擴充至三二○站、八四○○輛，市府交通局統計去年全市YouBike累計使用九二○萬一一四一次，以中壢火車站前站的租借率最高，總次數五十九萬○八四二次，再度成為全國一六七二處租賃站的冠軍站。

市長鄭文燦昨於頒獎典禮中表示，桃園雖是六都中較晚發展公共自行車的城市，但進度飛快，且市民接受度高，無論單車失竊率、車輛維修保養、電子票證運作等都表現優異；去年十月起，YouBike加入公共自行車傷害險機制，騎士可透過YouBike官網、Kiosk租賃站投保提高安全保障。另外，桃園、新北的YouBike也能連接，只要體力好，可以從大溪騎到鶯歌接淡水，是很好的旅遊路線。

鄭文燦說，部分縣市已調整公共自行車收費方式，桃園仍每年編列預算，持續推動使用前卅分鐘免費的優惠，受到學生與上班族的歡迎。

鄭文燦說，市府在大專院校、廣場、大型賣場、公園等處廣設YouBike租賃站，未來除了商圈、生活圈等，老街溪、南崁溪沿岸、龍潭大池等適合騎乘的觀光景點也將設站，讓YouBike也成為休閒旅遊的重要交通工具。

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