〈北部〉大溪豆干節 豆乳牛軋糖搶「鮮」嚐

2019-03-18

〔記者李容萍／大溪報導〕為期二週的「大溪豆干節」有四大亮點活動，昨在大溪中正公園推出「百年好食」，由在地豆乳牛軋糖職人與市府觀光旅遊局長楊勝評同台示範手作，利用豆干巧妙結合豆漿與海藻糖，製作出伴隨濃郁豆香的豆乳牛軋糖，現場也發送上千份豆乳牛軋糖給與會民眾品嚐，豆乳牛軋糖預計四月在大溪遊客中心量產販售。

活動現場同時安排大溪豆干節吉祥物「干寶」和民眾拍照，吸引民眾開心品嚐豆乳牛軋糖、體驗豆干節的趣味，場面熱絡。

楊勝評表示，一連二週的豆干節活動，廿三日下午一點卅分的「百年好秀」重頭戲，將由大溪豆干業者齊聚製作超大豆腐，提供民眾享用，祈求豆干產業傳承萬世永保興盛，讓大家「呷豆干、做大官」；廿四日下午一點卅分的「百年好藝」，邀請民眾坐在中正公園樹蔭下，體驗人文及茶道的藝術文化，兩天的活動名額有限，均現場報名。

另外，廿三日下午一點有舞動太鼓表演、下午四點半有英雄搶包（由主持人隨機挑選現場民眾進行角色扮演爭奪道具PK賽）；廿四日下午一點有光點桃園表演、下午四點半為限時GO，是豆干節最後一天的限時搶購特賣會；廿三日、廿四日另有豆漿力士、豆干力士挑戰賽，還有創意豆食體驗、手工製作木藝體驗等，均在活動前半小時開放報名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/