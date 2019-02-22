〈北部〉《桃園》就服處中壢辦徵才 2業者釋194職缺

2019-02-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕蘋果軟板大廠嘉聯益觀音廠因業務緊縮解僱四三四人，昨為資遣生效日。為了協助被資遣員工後續就業，市府就業服務處今天將在中壢就業中心舉辦徵才活動，邀請日月光及太平洋電線電纜二家廠商釋出一九四個職缺，日月光招募設備助理工程師，開出月薪四萬三千至五萬三千元，是最高薪資職缺，求職民眾可以把握機會。

市府勞動局指出，昨天是嘉聯益資遣四三四名員工的生效日，預估今天會有三二○人到中壢就業中心辦理失業給付初次認定，就服處今天上午九點至下午一點，就在中壢就業中心舉辦徵才活動，參與的日月光公司釋出一六四個職缺，包括生產助理員一百名、設備助理工程師五十名，各開出薪資二萬七○二○至三萬三五二○元及四萬三千至五萬三千元，還有生產線組長、製程工程師等職缺。

太平洋電線電纜也釋出機台操作員廿個職缺及設備維修保養人員十個職缺，薪資落在三萬三千至四萬元。

嘉聯益因違反大量解僱勞工保護法，勞動局已依行政程序法由該公司對違反大量解僱勞工保護法規定陳述意見中，如確認違反法令，將依法裁處十萬到五十萬元罰鍰。

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