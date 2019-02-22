〈北部〉5大主題展區、16展館 桃園農博9/28登場

2019-02-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園農業博覽會將於九月廿八日起至十月廿七日在新屋區登場，今年農博以「農饗時光」為主軸，規劃「特色產業專區」等五大主題展區，含括十六項展館，並以「科技農業」、「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」四大主題打造全台首創田地裡的博覽會。

特色產業專區 主打花卉及休閒農業

五大主題展區包含，特色產業專區、農事生產專區、農村生活專區、環境永續專區及智慧科技專區；其中特色產業專區規劃「花間物語」、「桃林秘境」二大主題展館及「彩稻地景創作」的主題景觀展館，全區以桃園在地特色產業為主，展現桃園花卉產業的多樣性及各地休閒農業發展，更特別將入口廣場打造成花果廊道，以強化在地品牌，深根產業文化。

農事生產專區規劃「原民物產」、「米の集會」二大主題展館，「原民物產」展現不同原民族群生活聚落裡的農事生產；「米の集會」邀請農委會及全國各級農會參與，號召全國冠軍米、經典好米等優質好米大集合。

農村生活專區含括「草本堂」、「客家茶苑」、「四國文化」三大主題展館，其中「草本堂」展現神農氏嚐百草精神，展出高經濟價值的中草藥；「客家茶苑」以桃園大溪早期茶產業聚落，展現山區及平地多元茶產業發展；「四國文化」以泰國、越南、印尼、菲律賓的不同農業發展為主題。

新屋基地面積30公頃 9/10前完成建置

環境永續專區規劃「碳索生活」、「環保再生」、「蕈光の力量」三大主題展館，以蕈菇生產實作發掘循環經濟價值，展示環保再生推動成果；智慧科技專區包含「農村故事館」、「創新農機館」、「漁業館」、「綠色方舟」、「天候競技場」五大主題展館，以創新科技為核心展示內容，邀請農委會、農糧署、水土保持局、漁業署、中央氣象局共同參與，透過趣味的互動遊戲，體驗農業奧秘。

農業局長郭承泉表示，今年的農業博覽會持續在新屋區東興路二段（新屋氣象站）周邊舉辦，基地面積廣達卅公頃，五大主題展區的十六個主題展館將於九月十日前完成建置，再進行各項設施測試及植栽養護，九月廿八日開幕營運。

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