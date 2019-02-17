〈北部〉桃園老屋活化補助起跑 最高130萬元

2019-02-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕為鼓勵閒置老屋活化，市府住宅發展處推動「老屋再生活化補助計畫」，今年已邁入第二年，即日起開放申請，凡四十年以上合法建築物，具歷史、文化及再生價值者，或未達四十年以上之合法建築物，經市府文化局認定具有歷史、文化價值者都可申請，意者可至住宅發展處官網查詢；位於大溪和平老街的蘭室為去年獲補助的案件，如今蘭室茶坊已成為當地亮點。

逾40年合法建物 具歷史、文化價值

補助項目包含老屋建築整建或修建、老屋室內修繕及老屋活化經營三項，前兩項屋主須自行負擔五十％費用，另五十％由市府補助，建築整建或修建每案最高補助四十萬元、室內修繕每案最高補助九十萬元，也就是說，若屋主整體修繕花二六○萬元，政府最高補助一三○萬元。

而活化後建築必須開放給外界參觀，也可經營包括文化藝術、公共事務、公開展覽等項目，每個月還可申請一萬元補助；此外，文化部今年推動「老建築保存再生計畫」，編列高額預算，補助私有老建築約五十％的經費，鼓勵民眾多加申請，促進老屋保存再生與活化。

住宅發展處長莊敬權說，去年核定的兩個案件，分別是大溪和平老街的蘭室茶坊，以及位於富岡老街的楊梅農會倉庫，如今修繕後都對外經營，也獲得好評。

即日起受理申請 採隨到隨審方式

莊敬權表示，具有文化資產資格保留的老屋，可透過「文化資產保存法」申請補助，對於未具文資身分、但建築式樣特別值得保存的老屋，市府推出「老屋再生活化補助計畫」，以「修舊如舊」的方式展現傳統建築風格，保存老房子。住宅發展處指出，案件採隨到隨審方式受理，意者可至住宅發展處網站，查詢「108年度桃園市老屋再生活化補助計畫」相關資訊，電話：329-8600轉201~208。

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