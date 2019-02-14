〈北部〉魚飼料販賣機 誤導遊客餵鯨豚

2019-02-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮賞鯨碼頭近日出現「魚飼料販賣機」，復古鯉魚躍龍門造型搭配漁港景緻，因有賞鯨客投幣購買飼料上船，疑似想餵食鯨豚，遭部分賞鯨業者及環保團體質疑擺放飼料機的商品販售行為，違背海洋常識，更恐危及生態，縣府農業處獲知後，已請區漁會通知業者盡速撤離。

春節連假花蓮天氣好，賞鯨航班每天人潮幾乎都是八成滿，首班船還有千隻弗氏海豚現蹤，但因碼頭旁擺了一台魚飼料販賣機，原美意是讓遊客等船時，可購買餵食游進港內的小魚，卻被民眾誤會是「鯨豚飼料」，一次偷渡四、五罐上船，幻想來場「鯨豚餵食秀」。

賞鯨客帶魚飼料登船時，見船員詢問「該不會想拿這罐餵鯨豚？」還驚訝回覆「海豚不吃嗎？」讓業者當場傻眼苦笑，事後業者將互動過程分享臉書，提醒民眾勿用人工飼料、餅乾等食物餵食鯨豚，避免傷害海洋生態。

貼文一出也引發熱議，多數網友笑翻，直呼「鯨魚非金魚啊！」更揶揄魚飼料其實是「暈船藥」、「小孩的零嘴」等，但也嚴肅抨擊在漁港內擺放飼料販賣機的商品販售行為。

黑潮海洋文教基金會則針對魚飼料餵食事件，在IG（Instagram）寫道「大海，就是鯨豚的冰箱！」表示生活在大海中自由自在的鯨豚，其實有能力捕捉到最新鮮的魚貨，不需要倚靠人類餵食，而魚飼料對鯨豚、其他海洋動物而言也不是理想的食物。

縣府農業處漁牧科長黃耀興說，賞鯨碼頭由區漁會向港務分公司承租後供賞鯨業者使用，擺放魚飼料販賣機確實會誤導遊客購買後攜帶出海，將請漁會盡速通知業者撤離。

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