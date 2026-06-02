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    首頁 > 生活

    後龍龍坑國小老舊 將先整修

    2026/06/02 05:30
    民進黨苗栗縣議員邱毓興昨總質詢關心後龍鎮龍坑國小校舍老舊、使用逾五十年，教室牆面龜裂、天花板大片剝落（如圖）、管線裸露等，因牽涉私人產權無法改建，影響學生受教權；縣府教育處長葉芯慧說，龍坑國小徵收及價購費用約五千萬，恐排擠其他教育預算，將請校方先提出改善整修計畫，縣長鍾東錦允諾前往會勘，再評估處理。（圖：邱毓興提供，文：記者張勳騰）

    民進黨苗栗縣議員邱毓興昨總質詢關心後龍鎮龍坑國小校舍老舊、使用逾五十年，教室牆面龜裂、天花板大片剝落（如圖）、管線裸露等，因牽涉私人產權無法改建，影響學生受教權；縣府教育處長葉芯慧說，龍坑國小徵收及價購費用約五千萬，恐排擠其他教育預算，將請校方先提出改善整修計畫，縣長鍾東錦允諾前往會勘，再評估處理。（圖：邱毓興提供，文：記者張勳騰）

    民進黨苗栗縣議員邱毓興昨總質詢關心後龍鎮龍坑國小校舍老舊、使用逾五十年，教室牆面龜裂、天花板大片剝落（小圖）、管線裸露等，因牽涉私人產權無法改建，影響學生受教權；縣府教育處長葉芯慧說，龍坑國小徵收及價購費用約五千萬，恐排擠其他教育預算，將請校方先提出改善整修計畫，縣長鍾東錦允諾前往會勘，再評估處理。（圖：邱毓興提供，文：記者張勳騰）

    民進黨苗栗縣議員邱毓興昨總質詢關心後龍鎮龍坑國小校舍老舊、使用逾五十年，教室牆面龜裂、天花板大片剝落、管線裸露等，因牽涉私人產權無法改建，影響學生受教權；縣府教育處長葉芯慧說，龍坑國小徵收及價購費用約五千萬，恐排擠其他教育預算，將請校方先提出改善整修計畫，縣長鍾東錦允諾前往會勘，再評估處理。（圖：邱毓興提供，文：記者張勳騰）

    民進黨苗栗縣議員邱毓興昨總質詢關心後龍鎮龍坑國小校舍老舊、使用逾五十年，教室牆面龜裂、天花板大片剝落、管線裸露等，因牽涉私人產權無法改建，影響學生受教權；縣府教育處長葉芯慧說，龍坑國小徵收及價購費用約五千萬，恐排擠其他教育預算，將請校方先提出改善整修計畫，縣長鍾東錦允諾前往會勘，再評估處理。（圖：邱毓興提供，文：記者張勳騰）

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