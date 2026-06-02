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    首頁 > 生活

    響應自行車日 新北明天「一起騎」

    2026/06/02 05:30 記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導
    6月3日為世界自行車日，新北市政府將舉辦「新北一起騎」響應活動。（記者賴筱桐攝）

    6月3日為世界自行車日，新北市政府將舉辦「新北一起騎」響應活動。（記者賴筱桐攝）

    六月三日是聯合國訂定的「世界自行車日」，新北市長侯友宜昨天發布「市長的一封信」，邀請市府同仁和市民六月三日一起騎車上班、上學，用最簡單的方式落實節能減碳。當天上午九時五十分至中午十二時，新北市政府一樓舉辦「新北一起騎」活動，完成「世界自行車日宣言」簽署即可獲得限量咖啡兌換券。

    侯友宜在信中指出，自行車不只是交通工具，更是一種健康、環保且貼近生活的移動方式，無論是通勤、通學、運動健身或休閒旅遊，每一次踩踏都是對自己健康的投資，也是對環境永續的支持。他邀請市民在六月三日世界自行車日，以行動實踐綠色生活，讓低碳理念從日常開始。

    交通局長鍾鳴時表示，六月三日上午九時五十分至中午十二時，市府一樓西側大廳將設置「低碳補給站」，民眾完成「世界自行車日宣言」簽署後，可獲得限量咖啡兌換券；現場下載YouBike微笑單車官方版與YouBike減碳存摺APP，可參加趣味扭蛋活動，有機會獲得限量YouBike燈箱磁鐵及微笑自拍鏡等小禮。

    另外，新北市高灘地工程管理處表示，六月三日當天在新北河濱自行車租借站使用「FunBike麻吉｣Line租車及電子支付，與新北河濱租借站合照上傳臉書或IG等社群平台，標註＃603世界自行車日或＃June3WorldBicycleDay，可享五折到九折不等優惠。

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