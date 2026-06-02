交部擬修法 吸毒、毒駕吊銷駕照 限制重考／增訂年滿18歲乘客連坐罰 最重可處1.5萬元罰鍰

交部擬加重毒駕罰則

毒駕問題越來越嚴重，交通部宣布將修「道路交通管理處罰條例」，加重毒駕者的行政罰則，包括吊銷駕駛執照、三年內不得再考領，以及只要有吸毒前科，即使沒有駕車，也可吊扣或吊銷駕照，並限制再度考領。此外，新增年滿十八歲的乘客連坐規定，明知駕駛人施用毒品、仍搭乘者的處罰規定，可處六千元到一萬五千元罰鍰。

提高毒駕初累犯罰鍰額度

毒駕肇事不斷發生，引起全民憤慨，交通部上月十一日及廿七日，邀集司法院、法務部、衛福部及警政署等相關機關共同研商修法及強化管理機制，決定全面加嚴毒駕相關處罰與管制措施。

請繼續往下閱讀...

吸毒後駕車同時會觸犯「刑法」罰則以及道交條例等行政罰則，同時對於涉犯行政責任及刑事責任，將優先追究刑事責任，以有效遏止毒駕行為。

交通部主責加嚴行政罰則的修法，公共運輸及監理司長胡廸琦表示，加嚴罰則主要分二部分，第一是修正「道路交通管理處罰條例」，第二修改「道路交通安全規則」。

交通部初擬修法，吸食毒品後駕車者，由現行吊扣駕駛執照一年到二年，加重為吊銷駕駛執照、三年內不得再考領；對施用第一級、第二級毒品者，譬如海洛因、嗎啡、古柯鹼、安非他命、大麻、搖頭丸、依托咪酯（喪屍煙彈）等。即使沒有駕車行為，也將吊銷駕駛執照並限制重新考領，遏止毒駕。施用第三級、第四級毒品者，譬如愷他命、一粒眠、苯二氮平類如安定、煩寧，即使未開車，也可吊扣駕照。

道交處罰條例修正草案本月送政院

另外，交通部也擬提高毒駕初累犯罰鍰額度，並增訂年滿十八歲同車乘客明知駕駛人施用毒品、仍搭乘者的處罰規定，可處六千元到一萬五千元罰鍰，藉共同責任機制，提升防制效果。

胡廸琦表示，「道路交通管理處罰條例」修正草案預計本月完成、並送行政院審議，通過後再送立法院審議。在短期處置部分，交通部會先修改「道路交通安全規則」，未來受吊扣、吊銷駕照處分者，須完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，一定期間內未再施用毒品，始得重新考領或換發駕駛執照。

道交安全規則預告期滿即可上路

胡廸琦指出，修改「道路交通安全規則」比較快，希望能在本月就完成法制作業，之後交通部會預告，最短十四天、最長六十天，收集各界意見，若無問題，即可公告上路。

交通部擬修法加嚴毒駕的行政罰則。 （資料照，記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法