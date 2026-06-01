宜蘭河河堤傳綠鬣蜥現蹤 縣府未尋獲

宜蘭河附近河堤發現綠鬣蜥，縣府派員搜尋未果。（擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

有民眾在宜蘭河附近河堤發現綠鬣蜥蹤影，質疑「宜蘭已經淪陷了嗎」？宜蘭縣政府農業處昨天回應，縣府獲報後派員搜尋無所獲，呼籲各界不要棄養，飼主若因棄養而破壞生態，最高可處二百五十萬元罰鍰。

根據林業及自然保育署綠鬣蜥移除防治專區統計，今年截至五月底，全國移除八萬一千多隻，屏東縣占三萬七千多隻，排名第一，宜蘭尚無移除通報紀錄。

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鄰近宜蘭河的新城橋下河堤，三天前被發現約一公尺長綠鬣蜥，目擊者拍下畫面上網PO文，「感覺滿大隻的，附近都沒人，別說是遛寵物，宜蘭已經淪陷了嗎」？引起網友熱議。

宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔說，宜蘭冬季濕冷，不利於綠鬣蜥野外生存，這些年有接獲零星通報，未見大量繁衍，農業處人員本週每天都會到宜蘭河附近河堤發現處搜尋，民眾若有目擊，請提供相關資訊。

卓盟翔表示，飼養綠鬣蜥必須向縣府農業處登記，否則列為非法持有，可依違反野生動物保育法，處一萬元以上五萬元以下罰鍰，棄養者處五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，棄養後若有破壞生態系之虞，處五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。

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