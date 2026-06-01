為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭河河堤傳綠鬣蜥現蹤 縣府未尋獲

    2026/06/01 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭河附近河堤發現綠鬣蜥，縣府派員搜尋未果。（擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭河附近河堤發現綠鬣蜥，縣府派員搜尋未果。（擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    有民眾在宜蘭河附近河堤發現綠鬣蜥蹤影，質疑「宜蘭已經淪陷了嗎」？宜蘭縣政府農業處昨天回應，縣府獲報後派員搜尋無所獲，呼籲各界不要棄養，飼主若因棄養而破壞生態，最高可處二百五十萬元罰鍰。

    根據林業及自然保育署綠鬣蜥移除防治專區統計，今年截至五月底，全國移除八萬一千多隻，屏東縣占三萬七千多隻，排名第一，宜蘭尚無移除通報紀錄。

    鄰近宜蘭河的新城橋下河堤，三天前被發現約一公尺長綠鬣蜥，目擊者拍下畫面上網PO文，「感覺滿大隻的，附近都沒人，別說是遛寵物，宜蘭已經淪陷了嗎」？引起網友熱議。

    宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔說，宜蘭冬季濕冷，不利於綠鬣蜥野外生存，這些年有接獲零星通報，未見大量繁衍，農業處人員本週每天都會到宜蘭河附近河堤發現處搜尋，民眾若有目擊，請提供相關資訊。

    卓盟翔表示，飼養綠鬣蜥必須向縣府農業處登記，否則列為非法持有，可依違反野生動物保育法，處一萬元以上五萬元以下罰鍰，棄養者處五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，棄養後若有破壞生態系之虞，處五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播