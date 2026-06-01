無證賣種苗最高罰30萬 嚇跑「綠手指」／農糧署：商品目的非為繁殖所用 不需要登記證

近期地方政府加強宣導販售種苗業者須有「種苗業登記證」，否則最高可罰30萬元，引起喜好園藝民眾擔憂。圖為台中市中社花市販售多種苗木植栽，吸引民眾選購。（記者張軒哲攝）

近期地方政府加強宣導販售種苗業者須有「種苗業登記證」，否則最高可罰卅萬元，引起喜好園藝的民眾（綠手指）熱議與擔憂。農業部農糧署重申，若商品品項名稱和用途是觀賞用或食用者不必登記，但販售種苗、種子等業者跟民眾，則都要有登記證。

傳園藝業者依種苗法檢舉同業

一九八八年制定「植物品種及種苗法」（簡稱種苗法）就規定販售種苗業者須有登記證，由於時空環境改變，網路販售苗木風行，近期傳出有園藝業者依該法檢舉同業，台中、桃園等地方農業局加強宣導，引起許多熱愛園藝的綠手指恐慌，只怕一個不慎，就飛來六萬元起跳、最高可到卅萬元罰單，更不滿罰得比毒駕十二萬元更重。

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有園藝社群討論中指出，種苗證的原意是為了保護種苗，希望透過管制避免走私植物引起病蟲害等，但該法條實際上根本無助於抑制病蟲害，只會導致市場的直接萎縮，也嚇跑許多綠手指，至於該法條是否真正保護育種者，社群中的意見則正反不一。

申請種苗業登記證、開罰屬地方權限

農糧署組長傅立忠說明，「重點是要看商品品項名稱跟用途」，水果店、花店、市場菜販等銷售相關植物類商品的目的非為繁殖所用，都不需要有登記證。

他呼籲民眾不必恐慌，至於坊間販售種苗業者或者量販店等，因種苗販售屬於特許行業，只要申請公司登記都會一併申請種苗登記證。

因受理種苗業登記證的權限歸屬於地方政府，傅立忠表示，各縣市對種苗業者認定標準不一，有部分地方政府規定「自然人」、「法人」若有販售種苗都要申請該證，也有地方政府僅要求法人；申請種苗登記證的窗口在地方農政單位，欲申請者只要備齊身分證件正反面影印本與手續費用，通常一到二小時就可辦妥，也有地方政府提供線上申請窗口，依該署統計，目前全台共已發出六七二七張種苗業登記證。

民間質疑罰則過重 農糧署研議修法

對於地方政府近期加強宣導，並強調違規者會挨罰，國內是否已有開罰案例，傅立忠表示，因開罰屬地方權限，地方政府也不會上報開罰件數、罰金金額，目前無法掌握確切狀況；另民間質疑該法罰則過重，且已數十年未修、無法反映時代背景等，傅立忠表示，農糧署已展開修法討論研議，會盡速取得共識後，發出統一函示。

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