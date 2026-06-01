高市鳳山、楠梓 環局新設家電維修站

高雄環保局維修志工隊在鳳山、楠梓新設2處維修站，幫民眾省荷包。（記者陳文嬋攝）

生活中許多家電因小故障遭淘汰形成浪費，高雄維修志工隊深入各區巡迴服務，全年修復二五〇件家電，近日於鳳山、楠梓區新設維修站，擴大服務提供家電檢修，加碼月辦一場木工維修，透過維修再使用，幫民眾省荷包，減少廢棄物產生。

環保局成立高雄維修志工隊，由清潔隊員、社區志工與具備技術專長民眾共同組成，目前成員五十六人，具備多元專業證照與環境教育背景，包括電器修護、家具木工技術士證照，還有室內配線相關證照及環境教育人員資格。

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維修志工隊深入各行政區巡迴維修服務，民眾較常送修家電以電風扇、電鍋、快煮壺、吹風機、烤箱及熱水瓶等居多，許多家電仍具修復使用價值，透過簡易檢修及保養，即可正常操作。

環保局近日於南鳳山及楠梓清潔隊新設置二處定點維修站，擴大服務家電檢修、簡易修繕，還新增每月一場木工維修服務，維修服務不收取工資及檢測費用，如需更換零件或耗材，由民眾負擔材料費，更換前完成報價及確認程序。

家電維修再使用也能節能減碳，以電鍋為例，每台製造、廢棄等階段碳足跡為四十六公斤CO2e，年修復二五〇件家電，換算可減碳十一噸。

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