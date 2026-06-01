扁見沈伯洋蹲低請益︰一定逆轉勝

前台北市長陳水扁昨在社群平台貼照發文「蹲下原來是為了躍起的沈伯洋」，提到擁有傲人學經歷的沈伯洋，願意蹲下向「民進黨籍第一名的老市長阿扁虛心請益」，相信沈一定會「逆轉勝」打贏市長選戰。（擷取自陳水扁臉書）

前台北市長陳水扁昨在社群平台貼照發文「蹲下原來是為了躍起的沈伯洋」，提到擁有傲人學經歷的沈伯洋，願意蹲下向「民進黨籍第一名的老市長阿扁虛心請益」，相信沈一定會「逆轉勝」打贏市長選戰，並嗆一九九四年至一九九八年共事過的議員秦慧珠，「那位看不起沈的『阿珠議員』輸定了！」沈說，起步較晚但會慢慢追趕，目標一致持續聆聽地方聲音；秦則笑回，政治老前輩可能因為難得有人要理他，所以替沈加油打氣。

陳水扁昨天分享五月廿八日凱達格蘭基金會感恩餐會上，沈伯洋蹲下聽他說話的照片，並指沈放低姿態、願意蹲下，跟曾為第一名的縣市長陳唐山、未來第一名的台南女市長陳亭妃，以及民進黨籍第一名的老市長阿扁虛心請益，深信沈一定會逆轉勝，另嗆秦慧珠「一百萬元輸定了！」

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沈伯洋昨天出席愛天使愛心園遊會，媒體詢問阿扁相信他能「逆轉勝」。沈回應，自己起步雖晚，但會慢慢追趕，目標一致，就是聆聽基層聲音。

秦慧珠受訪笑稱，阿扁是政治老前輩，「現在好像也沒什麼人理他了齁？」可能是因難得有人把他當成請益的對象，讓他很開心，所以就送一點溫暖給沈伯洋，同時換取一點自身在民進黨內的「舒適感」。接著話鋒一轉，她說，與自己對賭一百萬元，喚起外界關注之餘，也想表達民進黨五月十三日才宣布市長參選人，距離年底選戰只剩半年，端出「速食餐」要市民吞下去，根本不可能。然若輸了，捐做急難救助也挺好的。

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