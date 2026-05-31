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    首頁 > 生活

    虎頭埤阿勃勒盛開 千人健走賞花

    2026/05/31 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    坐擁湖光山色的台南新化虎頭埤，園區內逾百株阿勃勒盛開中，南市觀光旅遊局配合舉辦的「黃金花雨健走」活動昨天登場，湧入上千人。（記者吳俊鋒攝）

    坐擁湖光山色的台南新化虎頭埤，園區內逾百株阿勃勒盛開中，南市觀光旅遊局配合舉辦的「黃金花雨健走」活動昨天登場，湧入上千人。（記者吳俊鋒攝）

    坐擁湖光山色的台南新化虎頭埤，園區內逾百株阿勃勒盛開中，綻放率約六成，南市觀光旅遊局配合舉辦的「黃金花雨健走」活動昨天登場，湧入上千人，沿著步道遊賞季節限定的浪漫美景，大小朋友參與闖關遊戲，親子歡笑聲洋溢。

    健走活動在虎頭埤大門口的迎賓廣場集合，市長黃偉哲帶領鳴笛出發，全程二．五公里，漫遊綠林，感受黃金阿勃勒的詩意，以及紅色鳳凰花的艷麗，也飽覽虎頭埤的湖光山色，園區內還規劃特色市集、闖關遊戲。

    報名參加並完成健走的民眾，也能獲得活動限定的黃金花雨紀念品，DIY製作屬於自己的小獎座；由於連日降雨，觀旅局預估虎頭埤的阿勃勒六月上旬進入滿開，盛景可期，民眾不要錯過。

    黃偉哲表示，台南雖被稱為「鳳凰花城」，其實阿勃勒黃金雨也很強，是全市特色景觀之一，在虎頭埤結合自然生態，舉辦有益健康的活動，別具意義，更能促進觀光，虎頭埤有一百五十年歷史，提供灌溉，服務農民，堪稱「活的古蹟」，環湖步道也已修築完成，串聯園區的山光水色，加上全齡式的遊戲場，適合大小朋友前來，共創美好的夏日回憶。

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