台中教甄考前3天大開缺 童軍科錄取率百分百

台中市國中小學教師甄選，每年均吸引不少人報考。（市府提供）

國中激增219人變3倍 國小增112人 教育局︰依規採兩階段公告

台中市國中小學教師甄選今（卅一）日舉行初試，教育局廿八日突公告暴量新增缺額，國中激增多達二一九個教師缺，新增缺額是原公告一一二人缺額近兩倍，其中童軍科缺額從一人增為八人，有八人報名，錄取率從十％變一〇〇％，理化科錄取率也從卅％飆到七十六％，考前三天才大量釋出教師缺讓民眾質疑，不利考生評估報考；教育局指出，簡章明訂廿八日會公告新增缺額，依規辦理。

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民眾質疑 不利考生評估報考

因應少子化學校減班出現超額教師，教育部規定各校可控留八％教師員額，日前市議員陳俞融等人質疑學校控管過頭，有學校代理教師竟佔五十五％，比正式師資還多，嚴重影響教學穩定，教育局長蔣偉民允請學校儘量開缺。

有學校代理教師 比正式師資多

台中市教甄初試今登場，教育局突在考試前三天公告大量新增缺額，國小原開缺二四一人，新增額一一二人，總開缺三五三人；國中原開缺一一二人，新增二一九人，總開缺數更三倍激增到三三一人。

理化科錄取率 從30％飆至76％

國中多數類科報名人數仍遠高於開缺數，以英文科最競爭，雖從十三人增額廿五人，但有二〇九人搶卅八個教師缺，錄取率僅十八％，國文科錄取率廿二％，但童軍科缺額從一人增為八人，八人報名，錄取率從十％秒變一〇〇％，理化科錄取率也從卅％飆至七十六％。

考前三天才大量釋出教師缺讓民眾質疑，不利考生評估報考；教育局強調，配合五月教師介聘作業完成釋出介聘缺額，向來採兩階段公告缺額，另今年國中新生增班四十餘班，沒有超額教師問題，為降低代理教師比，請各校清出管控員額以符合八％規定。

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