竹市鹽港溪自行車道髒亂 滑板場淪廢水池

新竹市議員廖子齊表示，茄苳景觀步道出現斷頭步道，無法發揮觀光效益。 （廖子齊提供）

議員批市府爭取客委會經費建設 設計、維管不佳 民政處︰滾動檢討改善

新竹市議員廖子齊議會質詢指出，市府爭取客委會經費投入地方建設，但工程品質與後續維管，卻令市民大失所望。她說，啟用不到一年的多項客家經費工程根本荒腔走板，像總經費五千多萬的鹽港溪自行車道沿線工程，其中的風火輪公園滑板場，因設計不符需求而淪為無人使用的廢棄水池，鹽港溪自行車道沿線與茄苳景觀步道，面臨環境髒亂及動線斷裂困境。她批建設不應只是完工掛表、拍照打卡，更應在安全銜接、交通指引及觀光串連上落實整合。

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市府民政處表示，茄苳景觀步道一期除步道本體，因地形屬於陡坡，尾端處採用高架階梯，對地方期盼延伸路線，市府已初步完成規劃，預計今年底前完成第二期工程的設計發包，爭取列入明年度預算。另相關設施與公共工程維護及欲改善的項目，也會滾動式檢討改善。

滑板場寬度與距離不具舒適度

廖子齊說，風火輪公園滑板場完工未滿一年就因寬度與距離設計不具舒適度，形同虛設。甚至要設置公廁只能設在馬路對面橋下，家長與孩童使用時得穿越車流量極大的馬路。另籃球場圍籬過低導致球體滾落路面引發危險，而鹽港溪自行車道，更是雜草叢生、垃圾充斥，連線上路線圖都沒有，市民根本不知怎麼騎。加上騎乘路線有安全疑慮，像是內湖橋、誠仁橋與中隘橋等路口就險象環生。

茄苳景觀步道 僅200米就斷頭

另僅兩百公尺的茄苳景觀步道更成斷頭步道，耗資一千五百多萬元的步道只做兩百公尺就斷掉，無法發揮觀光效益。

廖子齊認為，公共工程的成敗不在於經費的多寡，在於是否貼近使用者需求，籲市府引以為戒，避免好不容易爭取的經費因規劃不周，反成為負面建設。

新竹市議員廖子齊表示，鹽港溪自行車道上的風火輪公園滑板場，因設計不當成廢棄水池。 （廖子齊提供）

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