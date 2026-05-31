山鼻捷運站—五酒桶山 桃小巴假日試辦

桃園市政府交通局持續推動「桃小巴」計畫。（桃園市府提供）

桃園市政府交通局新闢「桃小巴」的蘆竹區試辦「T310山鼻捷運站—五酒桶山」、觀音區幸福巴士新增「T518觀音行政園區—大田蓮園」路線，都將於六月一日上路；交通局官員表示，T518採平日營運服務型態，T310則提供假日搭乘服務、試辦三個月到今年八月卅一日。

交通局官員表示，為提升市區公車服務品質與便利使用，市府持續推動「桃小巴」公共運輸計畫，以更靈活的九人座廂型車提供服務，民眾持桃園市市民卡都能享乘車免費優惠。

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五月起，因應蘆竹區五酒桶山公園自然遊憩場開幕，交通局已用九人座廂型車，提供假日期間桃園機場捷運A10山鼻站到五酒桶山的免費接駁服務，反應極佳，該局於是將此路線納入「桃小巴」公車系統，並訂定路線編號「T310」，將試辦三個月，維持假日期間營運，上午八點到下午五點間每廿分鐘一班車。

觀音幸福巴士也新增路線

另，觀音區金湖、藍埔、大堀、坑尾等地新興社區與入住人口漸增，對外交通卻不便，觀音區幸福巴士將新增「T518」循環線路線，平日每天四班次，希望能滿足民眾到觀音區公所洽公及轉乘的需求。

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