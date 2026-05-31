友善廁所》勿讓厭童成常態 民團籲多點包容

育兒家庭在外帶孩子進異性廁所恐遭到非議，對此，環境部鼓勵公廁性別友善，也設置「性別友善理念」說明標語及簡介。（環境部提供）

記者楊媛婷、楊綿傑／專題報導

近期有媽媽帶六歲男童到賣場女性洗手間如廁，卻被其他女性顧客轟出廁所。民團呼籲，男童其他性徵都還沒發展，盼社會對家長與幼童多點包容，營造友善親子風氣。

家長帶幼童到公共設施壓力愈來越大，近年常看到民眾在網路公審媽媽帶男童到女性廁所等論戰，部分民眾主張家長應帶小孩到親子廁所，不該帶到女廁等。

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托育及就業政策催生聯盟發言人王兆慶表示，國內做相關規劃時通常會將親子廁所和身障廁所合一，加上普通民眾常占用這類廁所，公共空間取得土地有限，增建親子友善廁所不只緩不濟急，事實上也有困難，與其增建設備，應從觀念改變做起。

王兆慶表示，部分女性對男童進入女廁不滿，可能是來自於人身安全的不安全感，將男童等同視為成年男性過於苛刻，對帶著幼兒的媽媽可以多一點包容和寬容，希望大家多響應育兒友善。

有育兒經驗者 成少數族群

王兆慶也認為，可能是少子化後，有育兒經驗者變成了社會上的少數族群，主流族群更難同理育兒家長的感受，社會育兒不友善風氣成為常態，他示警，厭童的風氣會讓育兒者感到育兒要付出更沉重的代價。

勵馨基金會執行長王玥好則表示，近年偷窺、偷拍案件層出不窮，在「人人自危」氛圍之下，男童也成為提防對象，應增建親子友善廁所。

台家盟常務理事謝國清表示，希望性別友善廁所的數量能夠逐漸增加到三分之一，然而就案例來看，不只是性別友善廁所的問題，還牽涉到育兒環境是否友善的問題，政府也應積極營造育兒友善環境。

環境部補助新建公共廁所，鼓勵性別及親子友善，包含採獨立廁間設計，讓所有人都可以安心使用。（環境部提供）

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