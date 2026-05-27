輪椅族買票進大巨蛋 看球賽變看電視

台北市議員簡舒培指出，輪椅族買票進大巨蛋看球賽變看電視，怒批離譜、荒謬。（擷取自台北大巨蛋臉書）

視線受阻 簡舒培批荒謬 建議參考日本前方不設位子 蔣萬安允與遠雄溝通改善

台北大巨蛋在輪椅區設液晶螢幕解決輪椅族視線被遮蔽的問題，市議員簡舒培昨在市議會表示，身障朋友買票到大巨蛋看球賽，看不到球場，是在那邊看電視，直呼「離譜、荒謬」，要求市府督導遠雄比照日本等其他球場的做法，輪椅區前方不應該有位子。市長蔣萬安也認同說，不應該讓身障朋友透過螢幕來看球賽，會跟遠雄溝通以工程改善。另對於議員許淑華要求重啟分潤談判，蔣萬安也允諾，一個月內研議溝通重啟談判的條件。

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台北市議會昨進行市政總質詢，簡舒培表示，大巨蛋內無障礙設施的輪椅專用席，有民眾反映只要前面的人一「嗨」站起來，就看不到球場狀況；結果遠雄不是不賣前面的座位，而是弄了一個液晶電視，讓輪椅族進球場看電視，「很離譜、太荒謬」。

體育局長游竹萍說明，身障座位一四四席，因每一層都需設置，因此會有遮蔽問題，今年加設螢幕提升，話未說完，蔣萬安就表示，會跟遠雄溝通以工程改善，「確實不應該讓身障朋友透過螢幕方式來看」。

簡舒培說，國家有許多球場輪椅區的做法，如日本橫濱球場前面是全部平台，不會有位子，國家體育場的無障礙座位也是如此，「其他國家可以做到，相信台北市也可以做得到」；蔣萬安允諾，參考日本做法調整。

許淑華批分潤機制談判沒下文 要求重啟

另一方面，市議員許淑華質詢蔣萬安有關大巨蛋分潤，按照柯市府時期的分潤機制，遠雄預估營收越高，市府拿到的越少；以二〇二四年為例，遠雄預估營收二．九三億元，實際營收四．八五億元，加上體育賽事扣減金額，市府最後僅能分得三九八萬元；倘若預估營收四．八五億元，市府分到的更少、僅二四一萬元。質疑分潤協議是市民紅利還是遠雄大禮包？

遠雄預估營收越高 市府拿到的卻越少

許淑華說，去年已要求重啟分潤談判，蔣萬安答應後沒下文，這樣不是跳票嗎？再次要求立即重啟分潤談判，並請會計師查核二〇二四年帳目。蔣萬安表示，先盤點後再跟遠雄溝通，一個月內研議溝通重啟談判的條件。

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