70歲以上高齡駕駛換照 5月31日上路／須通過體格檢查、完成道交講習 有效期限到75歲

高齡駕駛換駕照措施五月三十一日上路，七十歲以上經體格檢查合格並完成道路交通安全講習可換照，有效期限到年滿七十五歲。（資料照，高雄市交通局提供）

為降低高齡駕駛肇事風險，交通部將於五月卅一日推出高齡駕駛新制，現行七十五歲高齡駕駛換照措施下降至七十歲，七十五歲後，每滿三年換發一次，高齡駕駛人須通過認知功能測驗、或提出無患中度以上失智症證明文件，才可換照，全國將有一二八萬人適用；另獎勵高齡者主動繳回駕照，不再開車上路。

去年五月新北三峽七十八歲余男開車衝撞行人，造成三名學童死亡、十二人受傷，余男也傷重死亡，震驚全國。

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75歲後每滿3年換發1次

面對各界批評，交通部改革高齡換照措施門檻，五月三十一日起，年滿七十歲強制換照，換照時須經體格檢查合格並完成道安講習，換照後效期到七十五歲。七十五歲之後每三年換照一次，須通過認知功能測驗、無患有中度以上失智症證明文件，才可換照。

監理機關會寄發換照通知書

公路局長林福山說明，新制實施後，年滿七十歲的高齡駕駛，監理機關將寄發「換照通知書」。高齡駕駛人需持通知單內附上的體檢表格前往各衛生醫療機構進行體檢，再就近前往各鄉鎮公所活動中心、樂齡中心、各監理站上道安講習課，完成後即可換照。

講習課程二小時，分兩堂實施，著重道安政策及法規宣導駕駛新知，並輔以實際案例分析與高齡駕駛互動、討論。

公路局也媒合衛生醫療機構，規劃一站式服務，並在各監理所站規劃專人、專線及專門櫃台受理。

主動繳回駕照 提供TPASS回饋金

換照新制將有緩衝期，七十到七十五歲有二年緩衝期，七十五歲以上有三年緩衝期。林福山提醒，如果沒有在緩衝期限內換新駕照，駕車上路屬於「駕照逾期」違規，違反道路交通管理處罰條例「駕照逾期仍駕車」，可處一千八百元到三千六百元罰鍰。

此外，七十歲以上主動繳回駕照者，公路局將提供TPASS電子錢包乘車支出每月五十％回饋金，每月上限一千五百元，每人可申請一次，補助期間二年。

運安會在三峽余男車禍調查報告中提醒，與部分國家作法相較，目前我國未提供體檢醫師駕車適任性醫學評估指引，也未在相關規則與體檢表單明訂駕車相關身心狀況與疾病評估項目，體檢表中未提供足夠的提示或警語，提醒受檢駕駛人應配合或注意事項，致使體格檢查在標準的一致性與有效性仍不足，建議公路局必須強化前述事項，降低風險。

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