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    首頁 > 生活

    捐千億做公益、助醫學教育、創辦唐獎／潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲

    2026/05/27 05:30 記者楊雅民、侯家瑜、楊綿傑、林欣漢／台北報導
    尹衍樑捐建北榮重粒子癌症治療中心，成為台灣醫療重要里程碑。（北榮提供）

    尹衍樑捐建北榮重粒子癌症治療中心，成為台灣醫療重要里程碑。（北榮提供）

    長期捐助學術以及醫療機構的潤泰集團總裁尹衍樑，昨日清晨於台北榮總安詳辭世，享壽七十六歲，包括台北榮總、陽明交大及唐獎基金會等，都發布聲明表達哀悼，尹衍樑的昔日恩師、前立法院長王金平昨天表示，這是國家社會的損失，大家都非常不捨，非常懷念。

    潤泰集團聲明，治喪事宜將遵照總裁尹衍樑生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭。

    叛逆少年幸遇良師王金平

    和許多含著金湯匙出生的富二代不同，尹衍樑一生充滿戲劇性，少年時期十分叛逆，被父親送進彰化進德中學管訓班，依舊打架鬧事，後來遇到良師王金平，徹底改變他的人生方向，王金平為他包紮傷口並諄諄善誘，尹衍樑自此開始發憤念書，從倒數第一名變全班第一名。

    傳承家業 打造產業帝國

    他從父親尹書田手上接下潤泰紡織後，把守成就好的消極作風，扭轉為積極進攻的冒險精神，並以精準投資眼光，帶領家族從原本傳統的紡織大廠成功轉型，打造了橫跨紡織、營建、金融、零售、生技與醫療的產業帝國。

    僅留4％財產給妻兒

    生意場外，尹衍樑更熱愛教育與科研，長期無私捐助學術機構、醫療院所，並於二〇一二年捐出三十億元市值股票，創辦被譽為「亞洲諾貝爾獎」的唐獎。他也捐出個人九十五％財富做公益，估計超過千億元，只留給太太二％、兩個子女各一％的財產。

    北榮、陽交感念醫療貢獻

    台北榮總院長陳威明表示，尹衍樑多年來低調支持醫療與公益，是北榮的大恩人，包括協助整建P3實驗室、疫情期間兩週完成四十一床重症專責加護病房，以及捐建重粒子癌症治療中心與醫護宿舍等，對台灣醫療貢獻深遠。陳威明感性表示，北榮會持續傳承他的精神。

    陽明交大昨發聲明細數其生前對醫學教育具備熱忱，捐助成立「十年建設發展基金」，長期投入「榮陽卓越醫師培育計畫」並設立「入學優異獎學金」，近年更成立工程醫學獎學金與獎勵制度，驅動跨領域創新整合，歷年受惠師生達一八六〇餘人次。

    潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑昨日清晨辭世，享壽七十六歲。圖為尹衍樑（中）出席2014年唐獎第一屆得獎人公布記者會。（唐獎教育基金會提供）

    潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑昨日清晨辭世，享壽七十六歲。圖為尹衍樑（中）出席2014年唐獎第一屆得獎人公布記者會。（唐獎教育基金會提供）

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