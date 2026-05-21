燕圾湖、垃圾山… 綠批盧秀燕打造「台中尋奇」

台中潭子出現「床墊長城」。（議員賴朝國提供）

議員酸還有垃圾太空包及床墊長城 處理量能長期不足 系統全崩壞

台中接連出現廚餘「燕圾湖」、垃圾山、垃圾太空包及床墊長城，台中市議會民進黨團總召周永鴻批，台中市長盧秀燕執政七年餘，垃圾及廚餘去化設施延宕多年未能到位，廢棄物處理量能長期不足，台中從垃圾、廚餘到廢棄物管理及處理系統全面崩壞，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的治理模式，打造出「台中尋奇」荒謬景象。

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環局︰文山焚化廠2029年完成興建

環保局指出，文山焚化廠現正辦理建照及拆照申請，預計二〇二九年底完成興建並試運轉、二〇三〇年正式營運，市府將持續提升垃圾處理量能，建立長期穩定的垃圾處理制度；另垃圾打包是依環境部建議辦理「一般廢棄物分選打包計畫」，透過壓縮減積及膠膜密封方式降低環境影響，目前全國多個縣市於焚化廠歲修或整建期間，均採相同方式因應垃圾處理量能不足問題，市府已要求廠商加強覆蓋防護網、定期巡查等，強化現場管理與環境維護措施。

去化設施延宕多年 大型廢棄物堆置

周永鴻指出，台中市焚化爐處理量能早已不敷使用，文山焚化廠汰舊換新又在盧秀燕任內空轉快八年，處理不完的垃圾只能靠堆置、打包苦撐，結果大里堆出垃圾山，非洲豬瘟期間廚餘無法處理下，出現「燕圾湖」，大型廢棄物也去化無門，潭子區清潔隊堆置逾三千張廢棄床墊，竟堆成「床墊長城」，連國民黨議員都看不下去，要盧市府決解決。

周永鴻︰用「頭痛醫頭、腳痛醫腳」治理

周永鴻指出，面對諸多荒謬的「台中尋奇」，盧秀燕還一再自我安慰稱台中沒有發生垃圾大戰，但事實擺在眼前，廚餘去化設施延宕、焚化爐量能不足、大型廢棄物無法處理等全非單一事件，盧市府長期「頭痛醫頭、腳痛醫腳」治理，造成處理系統全面崩壞。

此外，民進黨議員江肇國及周永鴻質疑藍、白兩黨刪掉商製、委辦預算，影響無人機發展，盧秀燕反質疑行政院去年通過四百四十億無人機預算，都未下在台中市，要求民進黨市議員表態；對此，周永鴻痛批，在嘉義的無人機的業者都是台中的業者，而「亞洲無人機AI創新應用研發中心」會設在嘉義是因為可以試飛，市長根本不了解。

台中垃圾太空包目前環保局覆蓋防護網防被動物咬破。（議員何文海提供）

台中出現垃圾山，議員批市長盧秀燕執政七年餘，用「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的治理模式。（資料照）

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