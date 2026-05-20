北市基層稽查「無菸」到半夜 藍綠轟荒謬、無腦

台北市研考會表示「無菸城市」獲民意調查九成以上滿意度，但朝野議員多質疑政策形成草率，對基層造成額外負擔，民政局長陳永德昨在議會坦言基層負擔不小；民進黨籍議員簡舒培痛批，要區公所、戶所同仁稽查「荒謬至極」，國民黨籍議員秦慧珠更直言是決策錯誤示範的「無腦政策」。研考會主委殷瑋表示，會依西門及心中山運作的狀況來整體滾動檢討。

殷瑋︰視運作狀況滾動檢討

民進黨籍議員陳賢蔚昨指出，民政局同仁被要求在西門商圈禁菸區稽查，時間到晚上十一點，假日也得支援，市府應有專職稽查人力。陳永德回應說，稽查是到晚上十二點，幫忙關閉指定負壓式吸菸室。區公所現在要捕鼠、防鼠、全市大清消，下個月選務工作開始，負擔不小。

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簡舒培說，讓區公所、戶所同仁去稽查「荒謬至極」，市府沒準備好就草率上路是「打腫臉充胖子」；秦慧珠說，支持無菸城市，但禁菸要有步驟，衛生局事先沒有掌握相關數據，根本是決策錯誤示範的「無腦政策」。

殷瑋表示，跨局處會議結論定案前，各單位都可以提出意見充分討論；上路後若有需求會整體滾動檢討，目前在評估增加委外人力及委任稽查。目前是政策的第一階段，會視西門及心中山運作狀況來評估會比較精準。

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