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    首頁 > 生活

    南港LaLaport冒煙警報未響 北市消防局認沒查證

    2026/05/20 05:30 記者董冠怡／台北報導
    台北市南港LaLaport威秀影城十七日發生爆米花機冒煙事件，圖為LaLaport外觀。（資料照）

    台北市南港LaLaport威秀影城十七日發生爆米花機冒煙事件，圖為LaLaport外觀。（資料照）

    台北市南港LaLaport威秀影城十七日發生爆米花機冒煙事件，現場煙霧瀰漫，引發民眾恐慌。消防局十八日說火警自動警報設備及緊急廣播設備皆有啟動，但議員王欣儀昨於議會工務部門質詢指出，現場民眾反映沒有聽到，事後查證並未啟動，批評消防局誤導；消防局坦承失誤，事後檢查確認廣播設備有關閉的情形，裁處最重五萬元，另「自動防火捲門」無法正常作動，涉違反《建築法》，建管處當場裁處十二萬元並限期改善。

    自動防火捲門也故障 開罰12萬

    王欣儀說，事發當天大批民眾在網路與現場反映，「根本沒聽到警報與廣播」，但消防局卻對外說有啟動，經查其實沒有，凸顯台北市政府第一時間缺乏實質查證機制，也應繼續了解追究原因為何、未來如何防範。

    王欣儀促消防、建管聯合稽查

    消防局說，最初對外宣稱火警廣播正常啟動，是參考場所的受信總機紀錄資料，昨天派員至現場檢查，確認廣播設備有關閉情形，依法裁處最重五萬元；另「自動防火捲門」無法正常作動，涉違反《建築法》第七十七條，建管處當場裁罰十二萬元並限期改善。為強化公共安全，本週將會同建管處針對LaLaport進行跨局處公安與消安專案稽查，確保民眾安心。

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