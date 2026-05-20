國保老年年金改自動發放 滿65歲、符合資格者免申請

衛福部昨宣布放寬國保老年年金請領規定，年滿65歲、符合資格民眾即日起免申請即可領取。（資料照）

現行規定嚴苛 衛福部宣布放寬

近日網傳一個案例，國保被保險人六十五歲過世，家屬申請老年年金、喪葬給付及遺屬年金等三筆款項遭拒，痛批「繳了一輩子保費卻什麼都領不到」不合理；衛福部也認為現行規定嚴苛，昨宣布放寬國保老年年金請領規定，符合資格民眾即日起免申請即可領取。

衛福部社會保險司長張鈺旋表示，有看了該篇文章，這名個案超過六十五歲已不屬於國保保險對象，無法請領喪葬給付；保險快到期前一年未提出老年年金申請，無法請領；沒有原本依賴被保險人扶養的經濟弱勢子嗣，也無法領遺屬年金。

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目前國保納保人數約二九〇萬人，每月領取老年年金等各項保險給付約一七二萬餘人。勞保局會在快到期的一年通知被保險人，準備入帳金融機構存摺等資料申請老年年金給付，沒有申請者無法請領。

張鈺旋表示，衛福部評估後認為只要年滿六十五歲且未積欠保費，理論上就已符合領取老人年金給付資格，因此決定放寬規定。

不過，遺屬年金及喪葬給付等，民眾仍須檢附相關文件提出申請。

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