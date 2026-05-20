香氣濃郁 番路紅玉水蜜桃熱銷

嘉義縣番路鄉初夏盛產的紅玉水蜜桃，果皮呈現自然紅潤色澤。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉盛產柿子、高山茶、咖啡等主要核心作物，近年來紅玉水蜜桃逐漸建立地方特色品牌形象，由於產量有限、產季短，隨著紅玉水蜜桃進入盛產期，最近在農會飲冰柿門市每日限量供應，及農會假日市集販售出現選購熱潮，成為番路初夏最受期待的水果之一。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，番路位處阿里山山麓，擁有山區日夜溫差大、晨霧與日照交替等自然環境條件，相當適合水蜜桃生長，孕育出屬於山城的獨特風味；紅玉水蜜桃果皮呈自然紅潤色澤，果肉細嫩柔軟、香氣濃郁，甜度高卻不膩口，入口時帶有微微酸香，層次感鮮明，深受消費者喜愛。

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番路鄉引進紅玉水蜜桃種植已有十年時間，產區集中在公田、番路及民和村一帶，栽植面積約十五公頃。由於番路水蜜桃成熟時間較中高海拔產區來得早，自五月上旬開始採收，一直到六月左右，成為許多水蜜桃愛好者每年期待的初夏第一口甜味。

趙幸芳說，雖然紅玉水蜜桃栽培面積不大，但農民投入心力，從果園管理到採收，每一環節都不馬虎，歡迎大家用實際行動支持在地農業，讓這份屬於夏季限定甜味，能夠一年又一年延續下去。

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