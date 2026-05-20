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    首頁 > 生活

    嘉縣老年人口多 議員促設「長期照顧處」

    2026/05/20 05:30 記者林宜樟／嘉義報導

    嘉義縣人口老化嚴重，六十五歲以上老年人口比例超過廿四％，為全國第二高，縣議員黃啟豪昨總質詢建議縣府整合資源，成立長照專責一級機關「長期照顧處」，提供全面性服務；縣長翁章梁回應說，嘉縣老人照顧覆蓋率全國第一，服務能量不亞於其他縣市，成立專責機關是可行方向，可進行討論。

    黃啟豪說，縣府主管長照相關單位為嘉縣長期照顧管理中心、衛生局長期照護科、社會局老人福利科及身心障礙福利科，他提案建議縣府可將長期照護相關業務單位整合，新設一級機關「長期照顧處」，整合資源，以一站式窗口提升行政效率，提供專業便利周全的長照服務。

    翁章梁說，新設長照專責一級機關是可行方向，縣府內部曾有討論，然而因員額及局處擴編等限制並未進行，以目前衛生局、社會局進行分工及運作模式，長照量能不亞於其他縣市。

    此外，太保市公所今年總預算因公所與市代會協商破裂，將由縣府裁決核定金額；縣議員黃榮利昨總質詢說，太保市總預算包含災害重建、基礎建設及社會福利，攸關市民權益，要求縣府三天內核定，不然鄉親將到縣府抗議；翁章梁說，會依行政程序及財政紀律原則，儘速核定。

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