林內普發現金3600元 年底前可領到

林內鄉公所將普發現金，鄉民代表會三讀通過公所提出的「林內鄉生活慰助金自治條例」，只要今年三月卅一日前設籍於林內鄉，每人可領三六〇〇元，初估有一萬六千多人符合資格，經費約五千八百萬元，最慢年底前可領到。

自治條例三讀通過

林內鄉公所指出，因應近期國際情勢變化及民生物價持續上漲，造成鄉親生活壓力，經審慎評估及檢視公所財政後，在不影響地方建設下兼顧民生照顧，提出發放生活慰助金，並擬訂自治條例送鄉代會在這次定期會審議。

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鄉代會主席許林玉琴表示，公所有能力發錢，大家都很高興及支持，鄉長說鄉庫還有四億多，因此在審自治條例時也有鄉代建議提高至六千元或一萬元，經公所說明，鄉庫現有財源四億多還要用來發員工薪水、工程款、建設經費等，剩餘一億三千萬要用於公墓整理、清潔隊購置碎木機、洗街機等，最後達成三六〇〇元共識。

鄉公所說，林內鄉生活慰助金發放對象，除了今年三月卅一日前設籍林內鄉，且造冊日前仍持續在籍者之外，新生兒部分，今年三月卅一日前出生但尚未辦理出生登記或初設戶籍登記者，只要在領取期限前辦妥戶籍登記，都可領取，初估約有一萬六千多人可領取。

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