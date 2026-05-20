桃園「牽手進劇場」 7千名師生參與

桃園市「牽手進劇場」系列活動邁入第十三年，五月十九、廿六、廿八日及六月四日，分別於桃園展演中心、中壢藝術館舉行，總共安排四檔節目、八場演出，例如狂美交響管樂團「管樂小學堂」，以多元管樂編制與導聆設計，帶領孩子認識管樂聲響與劇場聆賞方式，邀請市轄七十五所國小、超過七千名師生參與，體驗表演藝術的豐富多元樣貌。

系列活動還有桃園交響管樂團「格列佛勇闖綠野仙蹤」結合經典文學與管樂演出；如果兒童劇團「小店、小偷、小豬探」以幽默推理故事引導孩子觀察線索、培養邏輯思考與勇氣；敦青舞蹈團「魔鏡魔鏡・告訴我」以舞蹈與戲劇形式，陪伴孩子思考自我價值。

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市長張善政昨說，每年「牽手進劇場」活動，都讓學童有機會走進劇場，欣賞市府精選的優質樂團與劇團演出，十多年來累計陪伴逾六萬名學童，今年同樣希望透過活動讓都會區與偏鄉學生都能擁有平等接觸藝文表演的機會。

文化局長邱正生表示，為降低學校參與戶外教學的負擔，活動由該局藝文設施管理中心補助交通及保險費用，讓不同區域的孩子都有機會走進專業劇場，近距離感受舞台、燈光、音樂、肢體與故事交織而成的藝術魅力，另安排演前導聆、劇場禮儀教學，建立完整劇場教育歷程。

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