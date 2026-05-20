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    首頁 > 生活

    新北防堵鼠患 擬監測鼠類密度

    2026/05/20 05:30 記者黃政嘉／新北報導

    一名住在新北林口區的男子在基隆工作確診漢他病毒，新北市議員李宇翔呼籲市府，定期公布疫情熱區或老鼠頻繁出沒地點資訊；市長侯友宜回應，「應該的，會透明告訴市民朋友」。據了解，市府規劃以林口為示範區，將邀請專家學者進行鼠類密度監測，並了解移動軌跡，研議有效的防治措施。

    議員籲公布老鼠出沒熱區

    民進黨市議員陳永福、李倩萍、張維倩、李余典、邱婷蔚、彭一書、翁震州等人質詢時，齊喊「漢他四處竄，友宜狀況外」。

    侯友宜表示，五月二日該名個案發病後，市府就按照衛福部疾病管制署流程處理，後續進行疫調、清消，現已進行全市第二輪大清消，都有掌握狀況。

    李宇翔指出，城市一定都有老鼠，但現在老鼠白天不怕人到處亂竄，恐成為防疫破口，他五月初示警林口運動公園有許多老鼠，希望市府公布全市的鼠患熱區資訊，針對市場、公園、工地、下水道全面清消，並建立跨局處平台應對處理。侯友宜說，一定會跨局處處理，全力防治鼠患。

    李倩萍質疑，市府防疫衛教、宣傳力度仍不夠，尤其街友病識感低，最新確診個案就醫診所敏感度不高，要求市府加強宣導；李余典建議比照綠鬣蜥防治模式，研議設立兌換獎金機制，提高民眾通報與防治意願。侯友宜說，抓老鼠可能有疫病傳播風險，需再研議。

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