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    首頁 > 生活

    英聽取材生活化 首度出現4人訪談情境

    2026/05/18 05:30 記者林曉雲、楊綿傑、蔡愷恆、蘇孟娟、黃良傑／綜合報導
    補教老師林熹表示，會考英文科聽力測驗題目中非常多隱晦表達法，比往年難一點，但取材很生活化。（記者楊綿傑攝）

    補教老師林熹表示，會考英文科聽力測驗題目中非常多隱晦表達法，比往年難一點，但取材很生活化。（記者楊綿傑攝）

    國中教育會考英文科聽力測驗，教育部國教輔導團老師分析，今年延續「真實情境、生活化語言」命題方向，聽力語速貼近真實生活對話，除加入學校鐘聲、新聞播報與廣告音效外，更首次出現四位說話者的情境式題型，考驗學生在真實語境中的理解與判讀能力。

    補教老師林熹表示，題目中非常多隱晦表達法，比往年難一點，但取材很生活化，主要目的應是希望學生能把英語用在生活當中，作為與外界溝通的實用工具。

    桃園市青溪國中教師許綉敏指出，考題重視語境營造與口語情緒表達，例如第十二題利用學校鐘聲音效，讓學生立刻辨識對話場景發生在校園；第十三題則透過說話者語氣變化，呈現兩人討論是否繼續排隊看電影的情境，學生需從語調與情緒判斷人物最終決定。

    最具特色的是第廿一題，首次出現四位說話者的新聞訪談題型。題目模擬新聞主播街訪民眾對鐵路地下化政策看法，考生必須從不同年齡、性別與語氣辨識說話者內容。許綉敏分析，多位說話者雖增加聽力挑戰，但透過新聞音效與角色聲線差異，仍能協助學生掌握情境。

    考生：處處都是燒腦小陷阱

    台北市陽明高中國中部陳同學認為英聽「峰迴路轉」，雖然單字不複雜，可是題目有很多反轉，需要聽到最後一句才會有答案。介壽國中張同學說，感覺題型有「國文化」的更動，需要梳理邏輯、全部聽懂才有辦法作答。台中居仁國中蔡同學指出，部份題目講話方式都黏在一起，「很周杰倫」，影響判斷。高雄七賢國中邱同學戲稱今年英聽像是「披著羊皮的狼」，語氣聽起來很親民，但處處都是燒腦的小陷阱，不只考實力，更考「定力」。

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