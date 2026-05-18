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    首頁 > 生活

    英文閱讀測驗雙文本 最具挑戰性

    2026/05/18 05:30 記者林曉雲、楊綿傑、蔡愷恆、蘇孟娟、黃良傑／綜合報導
    國中會考英文科考出少見的雙篇閱讀，探討冰島語未來，引發多元文化思辨。（記者林曉雲翻攝）

    國中會考英文科考出少見的雙篇閱讀，探討冰島語未來，引發多元文化思辨。（記者林曉雲翻攝）

    國中會考英文科閱讀測驗，最具挑戰性的題組之一是關於「冰島語是否瀕危」的雙文本閱讀。教育部國教輔導團老師分析，兩篇文章呈現不同立場，一位作者擔憂冰島語在全球化與英語強勢影響下逐漸式微，另一位作者則認為冰島政府持續投入教育與科技資源推廣冰島語，因此不必過度悲觀，考生除了理解文章內容，更需比較兩位作者觀點、態度與立場差異，才能正確作答，考驗統整與推論能力。

    補教：整體中等偏簡單

    台南市忠孝國中老師莊筱芸表示，整體難易適中，但題組閱讀與克漏字具鑑別度。補教老師林熹分析，題目整體中等偏簡單，單字題出現九題，其中第十五題同時考文意、推論，還用到譬喻意象，屬於一字多意考題；文法題有十題，無魔王考題，偏向基礎觀念。特色題如第三十二至三十四題，考生必須抓出關鍵資訊，搭配圖表進行推論。而第二十八題及第三十七題在測驗考生對每字句是否了解，屬於高分群考題。

    北市考生：比模擬考簡單

    台北市考生認為整體偏易，單字簡單且文法基本，「寫起來很順！」士林國中劉同學自信說，會考比模考簡單！她提到，這次閱讀測驗比較短，單字簡單，沒有什麼困難或是令人印象深刻的題目。台中考生都說，因新題型多，不是往年習慣的命題方式，會讓考生感覺很有挑戰性，難易度適中。高雄考生認為沒有冷門片語、一字多音或課外延伸內容，只要單字量充足、熟悉課內文法與閱讀理解，作答相對順利，感覺屬「適中偏易」。

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