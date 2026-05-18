自然三多一沒有 考驗邏輯思考能力

國中會考自然科圖表題占近8成，第16題 將「打鼾」生活情境入題。（記者林曉雲翻攝）

國中教育會考昨首節考自然科，教育部國教輔導團教師認為，考題呈現「三多一沒有」特色，亦即文字多、圖表多、情境多，沒有複雜計算。補教界指出，純文字敘述題目變多，必須搭配讀懂圖表、推理，才能得出答案，考驗邏輯思考能力。

教育部國教輔導團教師分析，今年五十題中圖表題高達三十六題，占比近八成，考驗學生的閱讀、分析與解讀圖表能力，也更重視探究實作與跨科整合能力。整體難易適中、具鑑別度。

請繼續往下閱讀...

命題大量結合生活經驗

命題內容大量結合生活經驗，例如潮濕空氣遇冷凝結成水滴、延長線插座過載保護設計等，都要求學生把課堂知識應用到真實情境中。其中第十六題以「打鼾聲太大」為情境，選項包含分貝、頻率、聲速與振動週期等概念，評量學生能否將抽象科學知識實際應用於日常情境；第十四題以連續十四天觀察月相變化為題，考驗學生是否理解月相週期與變化規律。

跨科整合 整體難易適中

跨科整合也是特色之一，如有題目結合生物酵素作用與化學濃度變化，要求學生從圖表判讀反應物與產物；另有題目結合酸雨、水溶液酸鹼值與季風概念，探討環境污染對生活的影響。

補教老師楊過表示，今年純文字敘述題目變多，如第三十八題考某城市與嘉義的白天時數圖，以往可能給地球圖做為判讀，但今年提供一段文字與直角座標圖，考生必須理解文字、看懂圖示，還要搭配對季節的理解，才能推導出答案。

台北市敦化國中張同學表示，今年題目制式化，與往年沒有太多差異。台中居仁國中蔡同學說，今年自然科感覺陷阱變多，若沒有看清楚恐怕「會中計」選錯。高雄考生普遍認為整體難度適中，與模擬考相近，但題目相當重視理解與邏輯判斷，不能只靠死背，必須具備正確觀念與細心閱讀能力，才能拿到高分，應可鑑別不同程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法