會考落點預估 建中34.6分、北一女33.8分／中一中、中女中至少92點 雄中30分30點 雄女30分25點

補教預估115年國中會考各科容錯題數

國中教育會考昨結束，考量難易度跟往年差不多，北市華興高中校長曾騰瀧預估，今年建中錄取分數為卅四．六分，北一女為卅三點八分。中一中及中女中都說，兩校均估至少要九十二點、須5A4+、作文五級分才能上榜；高雄補教界則推估，雄中錄取門檻為卅分卅點、雄女為卅分廿五點。

北區男、女前5志願分數維持高標

曾騰瀧預估，北區男、女生的前五志願分數維持高標，師大附中門檻是卅三．六分，成功高中卅一．八分，中山女中卅一．六分，松山高中男生為卅一．六分、女生則為卅．六分。至於前段社區高中、受歡迎的私校與大安高工的電機、電子及資訊科，預計落在卅分到廿分。

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面對志願選填，曾騰瀧建議應包含「夢幻、落點、保險」三種類型。夢幻志願選填分數稍高者，落點志願選擇分數相近者，保險志願則填寫分數略低於實力者，確保學生能順利進入理想學習環境。

中投區可放心大膽填寫志願

中一中及中女中兩校教務主任朱玉梅及蔡岳暻都認為，從教育部會考解題老師分析和學生反應觀察，今年難易度跟往年差不多，因中投區免試入學志願選填分發前十個志願都是同一志願序，積分相同，鼓勵考生可以放心大膽填寫志願。

高雄第一志願回到5A基本盤

高雄補教老師李世揚則強調，在高雄高中職今年再度減招、每班一名，及報名人數又較去年多的雙重影響下，雄中、雄女錄取分數可能恢復到以往水準，雄中門檻為卅分卅一點，卅分卅點則要比序各科。至於雄女應在卅分廿六點，卅分廿五點能否上榜則要看5A人數的男女比例而定，推估今年第一志願將回到5A基本盤。

國中會考一七〇名試務人員昨天下午出闈，許多人高聲呼喊「終於重見天日」。教育部長鄭英耀表示，今年會考嚴格遵循十二年國教一〇八課綱，所有考題都經心測專家的測驗專業，經過一定程序的檢驗。

台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主委陳柏熹說，試題主要分兩大部分，即基本概念及素養，可應用在生活當中或未來學術探究，例如今年國文科考題，有在古裝劇裡的投壼比賽如何計分；跟永續發展有關的，聯合國生物多樣性公約的目標，還有垂直農場是如何規劃，考生在閱讀完文章後，可從中了解跟生活有關的概念。

國中會考預計六月五日寄發成績通知單並同步開放網路查詢。

國中教育會考第二天結束後，考生開心解脫。 （記者方賓照攝）

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