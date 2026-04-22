《辣椒水事件》議員質疑盧秀燕拚命向柯陣營道歉 狼教練案卻未道歉

民進黨多位市議員批盧市府拚命向柯陣營道歉，卻未對狼教練案受害者道歉。（記者蘇金鳳攝）

議員︰吝於向受害孩子致歉 「媽媽市長都是假的」 盧︰辣椒水案是警紀問題

民眾黨前主席柯文哲等人日前到逢甲夜市掃街時遭誤噴辣椒水報警，台中市警局竟查出是第六分局長周俊銘誤噴所致，周火速被記兩小過且拔官，台中市長盧秀燕指出，事件發後包括市警局及檢方均召開專案會議，但該分局長均在現場，卻均未坦承，事件已不只是烏龍，更是警紀問題；另有多名議員昨質疑，台中爆發狼教練染指學童案，盧秀燕吝於向受害孩子道歉，辣椒水事件，卻拚命向柯陣營道歉，「媽媽市長都是假的」；對此，市府表示，沒有回應。

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未在第一時間坦承 周俊銘認為「可能是其他人噴灑」

此外，台中市警局也被質疑早知周俊銘搞烏龍，卻拖到廿日才公佈，市警局表示，十七日當晚傳出相關事件後立刻成立專案小組，調閱相關監視器，並在逢甲夜市的垃圾桶找到辣椒水罐，因報案人稱作案者疑似騎機車，警方認為辣椒水罐也有可能是其他人丟棄，才會一直查機車；台中市警局長吳敬田指出，調監視器影發現周在事發當晚十點多有丟棄辣椒水行為，警方在凌晨十二點多趕到現場發現就查扣，但還需要用錄影帶確認，包括了解到底是不是同一支辣椒水，另民眾黨報案指有機車雙人組等，偵辦時各方向均會查證。

警局長︰拜票維安慣例不要求帶辣椒水 是個人行為

針對周俊銘搞出誤噴烏龍卻「裝沒事」，吳敬田曝，周俊銘對於未能第一時間坦承的說法是，認為「有可能是其他人噴灑的」；至於他為何帶辣椒水，吳敬田指出，依規定基層人員出勤要配戴辣椒水，但包括督導層級的組長、副分局長、分局長沒有規定要帶，另一般警局在執行掃街拜票維安作業時，依慣例也不會要求攜帶，周俊銘自認要應付突發狀況主動去領辣椒水，這是他個人行為。

市議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、謝家宜、張芬郁等昨質疑，辣椒水事件是「自己人」誤噴，整個盧市府包括警察局長拚命跟柯陣營道歉，看了令人心寒；陳淑華指出，去年爆狼教練事件後有要求盧秀燕道歉，盧秀燕卻吝於給孩子道歉，這種標準市民看不下去，「媽媽市長都是假的」。

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