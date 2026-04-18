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    首頁 > 生活

    苗栗拱天宮創商機 攤販暴增至200多攤

    2026/04/18 05:30
    通霄鎮拱天宮已成為全國知名的宗教信仰中心，平日參拜人潮不斷，為周邊商家帶來龐大商機。（記者張勳騰攝）

    通霄鎮拱天宮已成為全國知名的宗教信仰中心，平日參拜人潮不斷，為周邊商家帶來龐大商機。（記者張勳騰攝）

    記者張勳騰／專題報導

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮已成為全國知名宗教聖地，進香人潮不斷，約廿多年前，宮前僅一間傳統雜貨店，如今大批參拜信眾湧入，有人潮就有錢潮，拱天宮周邊巷弄的攤商，從零攤暴增至逾二百攤，而且一攤難求，每月租金從八千到八萬多元，越接近拱天宮房租越高，不輸一般都會區店家租金，當然生意也是搶搶滾，有些攤商一天營業達一、二十萬元，白沙屯市集從無到有，如同白沙屯媽祖徒步進香，從幾千人到逾四十六萬人，再度打造白沙屯奇蹟。

    2001年宮前沒有攤販 僅1家雜貨店

    白沙屯媽祖婆網站長駱調彬指出，他二〇〇一年返鄉投入推廣白沙屯媽祖徒步進香文化，當時，拱天宮前並沒有攤販，僅一家傳統的雜貨店，之後陸續在拱天宮前廣場，零星看到三、四攤賣當地特產的小農。

    進香人潮逐年攀升 吸引攤商聚集

    近幾年來，進香人潮逐年攀升，有人潮就有錢潮，拱天宮前攤商開始聚集，而且出現一攤難求，相對的租金急漲，越接近拱天宮，租金越高。

    月租最高8萬 不輸都會區店家租金

    駱調彬觀察，目前的攤商從零到現今的逾二百攤，平日則有七、八十攤營業，至於租金小攤每月八千至一萬，由於宮前店面一位難求，動輒七、八萬元，絲毫不輸給一般都會區的店家租金。

    地方人士說，嫁來白沙屯地區的新住民，嗅到商機，較早經營包子及肉餅、滷味等，生意也不錯，其中包子店在拱天宮周邊就開了二家店。甚至傳出，生意好的攤商，每月淨賺五十至百萬元，顯見信眾帶來龐大商機。

    攤商所販賣的商品也是琳瑯滿目，有香腸、臭豆腐、蚵嗲、燒仙草、滷味、蚵仔煎、炸物等小吃，還有各式白沙屯媽祖文創商品、伴手禮、彩券行等；遇假日或拱天宮重要節慶，每攤都排滿人潮，到拱天宮除參拜媽祖，也可體驗白沙屯新興的市集文化。

    通霄鎮拱天宮已成為全國知名的宗教信仰中心，平日參拜人潮不斷。（記者張勳騰攝）

    通霄鎮拱天宮已成為全國知名的宗教信仰中心，平日參拜人潮不斷。（記者張勳騰攝）

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