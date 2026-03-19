虎科大攜手18校 成立智慧機械聯盟

虎尾科技大學攜手台中精機與勞動部及全國十八所技職校院成立「智慧機械育才聯盟」，昨天簽定合作意向書，從高中基礎訓練到大學端技術精進，共同推動精密加工與智慧製造等技術人材培育，希望帶動產業轉型與升級；另雲林科技大學辦理校園就業徵才博覽會，吸引許多學生、民眾到場求職。

虎科大校長張信良指出，在全球製造業加速邁向智慧化與高階化，台灣精密機械產業面臨關鍵的人才挑戰，尤其在AI世代，多軸機的開發與應用，對精密機械而言是非常重要的一環，透過聯盟在高工基礎訓練到科大端技術精進成為一個團隊，透過教材分享、活動、競賽等方式，把多軸機的應用、開發建立起來，這對台灣產業有很大助益。

請繼續往下閱讀...

劉秀貞表示，機械產業人才培訓，一直是中彰投分署的努力重點，尤其多軸機的技術有助整體機械產業的升級，更有助勞工技術提升，進而增加薪資所得，分署很願意提供產地設備師資舉辦競賽活動，同時也透過競賽讓各界關注人才培育重要。

雲科大就業徵才博覽會有一二七家廠商設攤，今年特別設置南科、中科廠商徵才專區，共有數千名職缺，校長張傳育指出，AI時代雖有許多工作被取代，但有很多核心實務工作仍要靠人工，他建議學生保持跨領域學習能力以持續進步，同時要維持「動手做」的能力，不應僅停留在邏輯思考，需投入實作課程並持續學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法